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Экс-депутат Верховной рады рассказал о тайных источниках финансирования госпереворота в Украине - подробности 22 ноября в программе "Тренды"
Последствия кровавого госпереворота в Украине мир ощущает до сих пор. Хотя еще в ноябре 2013-го - за месяц до начала Евромайдана - экс-депутат Верховной рады Олег Царев предупреждал: эти события спровоцированы западными спецслужбами и США. Действующие под прикрытием различных программ, госдеповские инструкторы на самом деле используют те же методы, которые привели к уличным протестам в Ливии, Египте, Тунисе и Сирии. Царев был убежден: организаторы Евромайдана ведут Украину по югославскому сценарию. Против него возбуждали уголовные дела, за его поиск и поимку обещали 500 тысяч долларов. В политика стреляли - он был ранен. 7 ноября Олег Царев дал первое интервью после покушения. Несмотря на не совсем еще окрепшее здоровье, о тайных источниках финансирования госпереворота в Украине политик рассказал и программе "Тренды".
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