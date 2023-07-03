Экс-депутат Верховной рады Украины поздравил белорусов с Днем Независимости

Дорогой наш родной братский белорусский народ! Хочу поздравить вас с великим государственным праздником - Днем Независимости, той независимости, которую совсем недавно вам пришлось защищать и отстаивать, той независимости, которую, к сожалению, сегодня потеряла моя страна, Украина. Вы всегда будете являться для нас примером борьбы, противостояния за свое настоящее и будущее, за свое историческое прошлое. Придет то время, когда белорусы, русские, украинцы объединяться снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Мы сумеем сохранить свою историю, мы сумеем вернуть наши взаимоотношения, и мы всегда в своих сердцах будем нести Любовь к нашим славянским соседям. Мы - это украинский народ, который навсегда для вас останется братским.

Илья Кива, экс-депутат Верховной рады Украины