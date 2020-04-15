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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" вылечился от коронавируса

Самое трудное позади! Запись в "Инстаграме" Маруана Феллайни посвящена выздоровлению от коронавируса. Бельгийский легионер китайского "Шаньдун Лунэн"поблагодарил сотрудников больницы и клуба за помощь, оказанную во время трехнедельного пребывания в больнице.

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