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Экс-инженера Департамента охраны задержали за слив данных экстремистам

За слив персональных данных экстремистам под стражу заключен экс-инженер Департамента охраны. Установлено, что мужчина передал администраторам деструктивных ресурсов личные данные около 30 бывших коллег.

Информацию в последующем публиковали в экстремистских телеграм-каналах. Главным следственным управлением ему предъявлено обвинение по статье "Пособничество в разжигании вражды и розни, совершенное группой лиц".

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