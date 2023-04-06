Экс-кандидат в президенты Дмитриев получил полтора года колонии

Полтора года лишения свободы. В Минске суд вынес приговор экс-кандидату в президенты Андрею Дмитриеву. По данным обвинения, с августа по сентябрь 2020 года фигурант принял активное участие в массовых беспорядках, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти. Действия Дмитриева повлекли нарушение работы транспорта. С начала года политик находился под следствием, которое полагает, что экс-кандидат в президенты наладил контакты с представителями США и Запада, что может свидетельствовать о координации его "политической" деятельности из-за рубежа. Прокурор запросил два года лишения свободы. В судебном заседании обвиняемый вину полностью признал и раскаялся. Отбывать наказание Дмитриев будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.