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Экс-кандидат в президенты: Правительство уменьшает богатство людей Литвы
Президентские выборы в Литве пройдут 12 мая 2024 года. Предполагается второй тур через 2 недели, если ни один из кандидатов не получит абсолютного большинства.
Гонку продолжают 8 кандидатов. Действующий президент Гитанас Науседа, премьер-министр Ингрида Шимоните, экс-министр здравоохранения Аурелиюс Верига, экс-замгенсека НАТО Гедримас Еглинскас, бывший советник министра здравоохранения Эдуардас Вайткус, Андрюс Мазуронис, Дайнюс Жалимас, Игнас Вегеле, Ремигиюс Жемайтайтис.
Еще 4 кандидата выбыли из гонки, не преодолев порог в 20 тыс. подписей: Валдас Туткус, Аурелиус Верига, Гитаутас Кнюкшта, Арунас Римкус.
Экс-кандидат в Президенты Литвы Арунас Римкус в проекте "Изнанка"рассказал, что в политике более 30 лет с одной целью, чтобы Литва стала более богатой и справедливой страной. "В том числе я стал богаче. Можно сказать, это такое эгоистическое поведение мое", - охарактеризовал он.
Арунас Римкус самовыдвиженец, ему 61 год. Психиатр Республиканской Шяуляйской больницы, бывший член Шяуляйского городского муниципального совета, ютубер. Из президентской гонки выбыл, не сумев собрать требуемые 20 тыс. подписей.
Смотрите проект "Изнанка" ЗДЕСЬ
Оценивая политику действующего президента Литвы Гитанаса Науседы и действующего правительства Ингриды Шимоните, Арунас Римкус сказал, что не пошел бы на этот шаг, если бы ему все нравилось и все было хорошо. "Именно из-за того, что мне очень не нравится, что делает и президент, и наше правительство. Меня больше интересует вопрос, как нам стать более богатыми. И как я вижу действия правительства, они делают много таких мероприятий, что уменьшает богатство людей Литвы", - отметил он.
Когда Науседа стал президентом (он по образованию экономист, как и Шимоните), я надеялся, что он по своим знаниям будет делать предложения.
Но, по его словам, Науседа - популист! Он стал президентом за счет того, что много обещал людям, пожилым, что им будет лучше. Он умеет говорить популистически, но делать дела, чтобы этим людям было лучше действительно - этого не было.
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