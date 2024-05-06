Экс-кандидат в президенты: Правительство уменьшает богатство людей Литвы

Президентские выборы в Литве пройдут 12 мая 2024 года. Предполагается второй тур через 2 недели, если ни один из кандидатов не получит абсолютного большинства.

Гонку продолжают 8 кандидатов. Действующий президент Гитанас Науседа, премьер-министр Ингрида Шимоните, экс-министр здравоохранения Аурелиюс Верига, экс-замгенсека НАТО Гедримас Еглинскас, бывший советник министра здравоохранения Эдуардас Вайткус, Андрюс Мазуронис, Дайнюс Жалимас, Игнас Вегеле, Ремигиюс Жемайтайтис.

Еще 4 кандидата выбыли из гонки, не преодолев порог в 20 тыс. подписей: Валдас Туткус, Аурелиус Верига, Гитаутас Кнюкшта, Арунас Римкус.

Экс-кандидат в Президенты Литвы Арунас Римкус в проекте "Изнанка"рассказал, что в политике более 30 лет с одной целью, чтобы Литва стала более богатой и справедливой страной. "В том числе я стал богаче. Можно сказать, это такое эгоистическое поведение мое", - охарактеризовал он.

Арунас Римкус самовыдвиженец, ему 61 год. Психиатр Республиканской Шяуляйской больницы, бывший член Шяуляйского городского муниципального совета, ютубер. Из президентской гонки выбыл, не сумев собрать требуемые 20 тыс. подписей.

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Оценивая политику действующего президента Литвы Гитанаса Науседы и действующего правительства Ингриды Шимоните, Арунас Римкус сказал, что не пошел бы на этот шаг, если бы ему все нравилось и все было хорошо. "Именно из-за того, что мне очень не нравится, что делает и президент, и наше правительство. Меня больше интересует вопрос, как нам стать более богатыми. И как я вижу действия правительства, они делают много таких мероприятий, что уменьшает богатство людей Литвы", - отметил он.

Когда Науседа стал президентом (он по образованию экономист, как и Шимоните), я надеялся, что он по своим знаниям будет делать предложения. Арунас Римкус