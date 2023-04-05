Экс-кандидата в президенты Дмитриева начали судить в Минске

В Минске начался суд над экс-кандидатом в президенты Андреем Дмитриевым. По данным стороны обвинения, с августа по сентябрь 2020 года фигурант принял активное участие в массовых беспорядках, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти. Действия Дмитриева повлекли нарушение работы транспорта, в том числе блокировки общественного. С начала года политик находился под следствием, которое полагает, что экс-кандидат в президенты наладил контакты с представителями США и Запада, что может свидетельствовать о координации его "политической" деятельности из-за рубежа. Было установлено, что подозреваемый 599 раз пересекал границу Беларуси, из них свыше 30 - после 2020 года. У следствия есть информация, что задержанный контактировал с государственным секретариатом США и лично с его бывшим главой - Хиллари Клинтон.