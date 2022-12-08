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Экс-министр лесного хозяйства Дрожжа в полном объеме признал вину во взяточничестве
Экс-министр лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа в полном объеме признал вину во взяточничестве, сообщает БелТА.
После оглашения гособвинителем обвинения фигурант отметил, что поддался искушению и проявил слабость, не оправдав оказанного ему высокого доверия.
По словам обвиняемого, произошедшее изменило всю его жизнь и он действительно раскаивается.
Также стало известно, что Дрожжа написал явку с повинной и помогал следствию.
Как сообщалось, Виталий Дрожжа не позднее 30 июня 2020 года из корыстных побуждений договорился с учредителем и директором иностранного ООО о получении взятки за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Речь идет о приобретении у инвестора сушильных комплексов, полной и своевременной оплате. Сумму взяток взяткодатель определил самостоятельно, а Дрожжа согласился.
Экс-министр и учредитель и руководитель иностранного ООО разработали преступный план по передаче взяток. В схему были вовлечены неосведомленные о преступлении работники, а также родственница экс-министра.
После обналичивания деньги по заранее разработанной схеме передавались обвиняемому через в том числе его сестру. Взятка была передана частями - три раза по $10 тыс. Четвертый раз передача не состоялась, так как сестра забыла их дома. А в апреле 2022 года деньги были изъяты у нее по месту жительства.
Фото:БелТА
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