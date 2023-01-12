Экс-министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу приговорили к 7,5 года колонии

Бывший министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа приговорен к 7,5 года колонии за получение взятки в особо крупном размере, сообщает БелТА.

Ему назначен штраф в размере 2 тыс. БВ.

Деньги на тот момент министру передавал учредитель и директор иностранной коммерческой организации за "благоприятное решение вопросов". Сумму взяток взяткодатель определил самостоятельно, а Дрожжа, как следует из обвинения, с их размером согласился. Взятки передавались с октября 2020-го по апрель 2022 года.

Как отмечается в обвинении, Дрожжа давал указание подчиненным работникам министерства, лесхозам закупать сушильные комплексы для сушки пилопродукции исключительно на условиях рассрочки. При этом он знал, что единственной организацией на территории Беларуси, которая их поставляла на таких условиях, была иностранная компания взяткодателя.

В преступной схеме были задействованы родственники руководителя иностранного ООО и экс-министра, а также работники, находящиеся в служебной зависимости от них. В частности, инвестор задействовал директора иностранного унитарного производственно-торгового предприятия, которое вело деятельность на территории Беларуси, а также своего племянника, тоже иностранного гражданина. Была задействована и главный бухгалтер одного из ЗАО. Дрожжа вовлек в преступную схему свою сестру.

Находясь за пределами Беларуси, инвестор спланировал, как будет обналичивать деньги, чтобы далее передать их Дрожже. Так, с расчетного счета его ООО на счет ЗАО были перечислены средства в качестве предоплаты, при этом инвестор достоверно знал, что работы и услуги ЗАО по заключенному договору выполняться не будут, поскольку со стороны ООО не было соответствующих заявок.

После поступления денег на счет инвестор подготовил от своего имени письма о возврате наличных денег, перечисленных в качестве предоплаты, за не оказанные услуги по договору. Он указывал конкретные суммы, которые необходимо было вернуть, и даты, до которых это нужно сделать. На основании этих писем главный бухгалтер ЗАО оформляла от своего имени списки выплаты возврата денег и обналичивала иностранную валюту, которую передавала директору иностранного унитарного производственно-торгового предприятия. Та в свою очередь формировала определенные инвестором суммы и передавала их племяннику инвестора. А тот отдавал деньги сестре Дрожжи, через нее обвиняемый и брал взятки.

По этой схеме деньги передавались трижды - каждый раз по $10 тыс. Еще одну часть обвиняемый не получил, так как его сестра, приехав к нему в гости, забыла деньги дома. Позже денежные средства изъяли.

Ранее в ходе допроса Дрожжа подтвердил, что взятки передавались ему исключительно в связи с занимаемым должностным положением. "Деньги давали не мне, а министру", - сказал он.