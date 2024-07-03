Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров поздравил белорусов с Днем Независимости

Дорогие белорусские товарищи, хочу от всего сердца поздравить вас с праздником, который знаменательно совпадает с Днем освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Причем не просто совпадает, а в этом году исполняется 80 лет со дня освобождения юбилей. За эти годы Беларусь прошла огромный путь восстановления абсолютно разрушенного народного хозяйства и превратилась в современное государство. Конечно, у вашего государства есть определенные проблемы, но эти проблемы решаются. Беларусь уверенно движется в своем развитии. Когда я думал о том, как назвать наши отношения, работая в правительстве, - партнерскими, добрососедскими, мне в голову пришла такая мысль, что наши отношения товарищеские, потому что белорусы, украинцы, русские - товарищи в той борьбе, которую сейчас ведут наши народы за отстаивание как раз реальной независимости, я имею в виду не только Беларусь, но и свою Украину. В этот праздник хочу вам пожелать добра, благополучия, счастья, успехов, а вашему руководству твердого руководства страной, нацеленности на развитие благополучия своей страны, на мирные условия для жизни людей. Всего вам доброго, дорогие товарищи!