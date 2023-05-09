Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров поздравляет с Днем Победы

Дорогие товарищи, с громадным воодушевлением я хочу поздравить всех вас с нашим великим праздником - Днем Победы. Это общий праздник всех народов бывшего Советского Союза. Колоссальнейший вклад, который внесли в нашу общую Победу, дает нам право праздновать этот день. И поэтому очень печально, что во многих государствах постсоветских отменили этот праздник. Отменили его и в Украине, и не просто отменили, но и уничтожают памятники на могилах советских воинах. Все это нам нужно знать, потому что сейчас, по сути дела, идет война всей Европы против наших народов, против народов Украины, против народов Беларуси, против народов России, война, которая проводится по указке западных спецслужб. И в этот день нам важно вспомнить то, что сделали наши деды, отцы, которые вынесли на своих плечах всю тяжесть войны с нацистскими преступниками. Этот опыт нам надо учесть. Именно поэтому я хочу вас поздравить и призвать к тому, чтобы мы все вместе и на этот раз победили нашего общего врага. С праздником, дорогие товарищи!

Николай Азаров, премьер-министр Украины (2010-2014 гг.)