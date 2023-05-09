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Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров поздравляет с Днем Победы
К огромному сожалению и возможной большой исторической трагедии, не все страны чтят свое прошлое. Некоторые умышленно стирают этот важный параграф из своей летописи.
Например, нынешние власти в Украине - под диктовку Запада. Англосаксы пытаются разорвать наши братские славянские связи и уничтожить исторические корни. Но все же голос разума там еще продолжает звучать.
В праздничном эфире "Беларусь 1" послание от экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.
Дорогие товарищи, с громадным воодушевлением я хочу поздравить всех вас с нашим великим праздником - Днем Победы. Это общий праздник всех народов бывшего Советского Союза. Колоссальнейший вклад, который внесли в нашу общую Победу, дает нам право праздновать этот день. И поэтому очень печально, что во многих государствах постсоветских отменили этот праздник. Отменили его и в Украине, и не просто отменили, но и уничтожают памятники на могилах советских воинах. Все это нам нужно знать, потому что сейчас, по сути дела, идет война всей Европы против наших народов, против народов Украины, против народов Беларуси, против народов России, война, которая проводится по указке западных спецслужб. И в этот день нам важно вспомнить то, что сделали наши деды, отцы, которые вынесли на своих плечах всю тяжесть войны с нацистскими преступниками. Этот опыт нам надо учесть. Именно поэтому я хочу вас поздравить и призвать к тому, чтобы мы все вместе и на этот раз победили нашего общего врага. С праздником, дорогие товарищи!
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