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Экс-военнослужащая ВСУ: Денег не хватало, поэтому пришлось пойти служить в армию
Юлия Ганыч, экс-военнослужащая ВСУ, в документальном фильме Ксении Лебедевой "Мариуполь" рассказала, почему пошла служить в армию: "У меня умер муж, мы остались с дочкой, с внучкой. Денег, можно так сказать, не хватало, поэтому пришлось пойти служить в армию. Посоветовали заключить контракт. И все, я решила пойти, может быть, сказать служить, это громко сказано, просто работать поваром. Устроиться на работу было нереально негде, за такие деньги легче было устроиться в армию, как-то прожить, прокормить свою семью и существовать".
Юлия служила в Мариупольском военном госпитале. На тот момент, когда она была дома в свой выходной, ей позвонили из части и сказали, что нужно срочно прибыть в часть. "Это было полдвенадцатого ночи. Я собралась и поехала в часть. И больше оттуда нас не выпустили. Никто нам ничего не говорил, не объяснял. Мы не понимали ничего, можно так сказать. Но потом уже 24 февраля, когда мы услышали гул самолетов и все остальное, мы тогда уже поняли происходящее". Сидели они там, по ее словам, до 13 марта. Паники в первые дни не было, им говорили, что все нормально, помощь идет.
Но помощь так и не пришла. И понимая, что город удержать уже не получится, отступая, азовцы и Национальная гвардия старались нанести максимальный ущерб городской инфраструктуре, жилым кварталам и простым жителям города. Всем тем, кто искренне ненавидел незаконную киевскую власть и оккупировавшие Мариуполь националистические подразделения.
Смотрите документальный фильм Ксении Лебедевой "Мариуполь" ЗДЕСЬ.
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