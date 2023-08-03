3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Могилеве задержана экс-заведующая кафедрой вуза
Управление Следственного комитета по Могилевской области установило обстоятельства преступной деятельности 47-летней жительницы Могилева. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на СК.
Как рассказали в ведомстве, обвиняемая на своей странице в социальной сети размещала публикации, направленные на разжигание национальной и иной социальной вражды. Фигурантка оскорбительно высказывалась о белорусах, русских, военнослужащих. Она также призывала к действиям по причинению вреда указанным группам лиц. Опубликованные высказывания в социальной сети не остались без внимания оперативников УКГБ по Могилевской области.
При расследовании уголовного дела установлено, что обвиняемая почти 20 лет проработала в одном из могилевских вузов заведующей кафедрой. Кроме того, женщина имеет ученую степень. Ранее в поле зрения правоохранительных органов она не попадала.
Женщине предъявили обвинение по ч.1 ст.130 (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и иной социальной вражды и розни по признаку национальной и иной социальной принадлежности) УК. С санкции прокурора к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: из открытых интернет-источников
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей