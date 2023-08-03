В Могилеве задержана экс-заведующая кафедрой вуза

Управление Следственного комитета по Могилевской области установило обстоятельства преступной деятельности 47-летней жительницы Могилева. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на СК.

Как рассказали в ведомстве, обвиняемая на своей странице в социальной сети размещала публикации, направленные на разжигание национальной и иной социальной вражды. Фигурантка оскорбительно высказывалась о белорусах, русских, военнослужащих. Она также призывала к действиям по причинению вреда указанным группам лиц. Опубликованные высказывания в социальной сети не остались без внимания оперативников УКГБ по Могилевской области.

При расследовании уголовного дела установлено, что обвиняемая почти 20 лет проработала в одном из могилевских вузов заведующей кафедрой. Кроме того, женщина имеет ученую степень. Ранее в поле зрения правоохранительных органов она не попадала.

Женщине предъявили обвинение по ч.1 ст.130 (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и иной социальной вражды и розни по признаку национальной и иной социальной принадлежности) УК. С санкции прокурора к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.