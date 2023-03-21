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Экс-журналист Дмитрий Семченко признал себя виновным
Бывший журналист телеканала ОНТ, глава президентского пула Дмитрий Семченко признал себя виновным после оглашения обвинения государственным обвинителем, передает корреспондент БЕЛТА из зала Минского городского суда.
"Признаю себя виновным", - сказал Дмитрий Семченко.
Вместе с тем он пояснил, что всегда был сторонником диалога и никогда не призывал к насилию. В ходе допроса фигурант пояснил, что на момент написания публикаций у него не было ненависти к конкретным социальным группам. Впрочем, он согласен с выводами эксперта о том, что его слова могли спровоцировать социальную вражду и рознь.
В обвинении говорится о трех эпизодах противоправной деятельности. Согласно обвинению, он трижды разместил публикации в социальных сетях "Вконтакте" и Instagram, направленные на то, чтобы сформировать у общества негативное отношение к правоохранительным органам, военнослужащим, а также представителям государственной власти в целом, выступающим за сохранение действующего конституционного строя Беларуси.
Публикации размещались в течение 2020-2022 годов. В них содержалась умышленно искаженная информация, направленная на разжигание вражды и розни, чувства ненависти к указанной группе лиц, пропаганду враждебного отношения. Целью было сформировать негативный стереотип и подорвать доверие в отношении правоохранителей и представителей власти, а в конечном итоге - ослабить действующий государственный строй.
При этом обвиняемый понимал, что размещаемая информация будет общедоступна для прочтения неограниченному количеству людей в соцсетях, то есть осознавал публичность своих высказываний. Публикации набирали сотни просмотров.
Задержали Семченко в сентябре 2022 года.
Как сообщалось, судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего журналиста телеканала ОНТ, главы президентского пула Дмитрия Семченко началось 21 марта в Минском городском суде. Фигурант заключен под стражу, его интересы представляет адвокат. Семченко инкриминированы умышленные действия, направленные на возбуждение национальной либо иной социальной вражды или розни (ч.1 ст.130 УК).
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