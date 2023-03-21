Экс-журналиста Дмитрия Семченко начали судить в Минске

Как ранее сообщили в Генпрокуратуре, обвиняемый в 2020-2022 годах в различных Telegram-каналах и чатах разместил публикации, направленные на формирование у общественности неприязни и ненависти к сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим и представителям власти.