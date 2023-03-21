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Экс-журналиста Дмитрия Семченко начали судить в Минске

Экс-журналиста Дмитрия Семченко начали судить в Минске

Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего журналиста телеканала ОНТ, главы президентского пула Дмитрия Семченко началось в Минском городском суде, пишет БЕЛТА.

Фигурант заключен под стражу, его интересы представляет адвокат.

Семченко инкриминированы умышленные действия, направленные на возбуждение национальной либо иной социальной вражды или розни (ч.1 ст.130 УК).

Как ранее сообщили в Генпрокуратуре, обвиняемый в 2020-2022 годах в различных Telegram-каналах и чатах разместил публикации, направленные на формирование у общественности неприязни и ненависти к сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим и представителям власти.

Фото:pixabay.com


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