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Эксклюзивная коллекция: фонды Национальной библиотеки Таджикистана пополнят редкие книги о Беларуси
Факт
Сегодня Национальная библиотека Таджикистана обогатитсяредкимикнигами о Беларуси. Инициатива пополнить таджикские фонды - от Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма. Общий вес "умной посылки" в 33 книгиболее 60 килограммов. Здесь исключительно свежие труды на тему исторической памяти о геноциде белорусского народа, о биографии легендарной Беловежской пущи. К слову, в эксклюзивной подарочной коллекции эта книга самая увесистая - 12 килограммов.
Представители профильных профсоюзов обеих стран планируют подписать и новое соглашение о сотрудничестве. В его основе - работа с молодыми кадрами.
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