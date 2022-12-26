Эксклюзивная коллекция: фонды Национальной библиотеки Таджикистана пополнят редкие книги о Беларуси

Сегодня Национальная библиотека Таджикистана обогатитсяредкимикнигами о Беларуси. Инициатива пополнить таджикские фонды - от Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма. Общий вес "умной посылки" в 33 книгиболее 60 килограммов. Здесь исключительно свежие труды на тему исторической памяти о геноциде белорусского народа, о биографии легендарной Беловежской пущи. К слову, в эксклюзивной подарочной коллекции эта книга самая увесистая - 12 килограммов.