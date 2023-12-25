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Эксклюзивная коллекция! Символ наступающего года - дракона ручной работы - изготавливают стеклодувы из Березовки
Многие верят, что символ наступающего года - Дракон - принесет с собой немало чудес. Так, хозяина 2024-го в виде сувениров изготавливают на стеклозаводе в Березовке опытные мастера-стеклодувы. За одну смену мастер создает до двадцати уникальных фигурок. Все тонкости технологии производства и секрет прочности хрупкого материала узнал Юрий Карнелович.
В специальной печи при температуре почти полторы тысячи градусов обыкновенное стекло превращается в пластичный материал. Уже через несколько минут мастер-стеклодув Валерий Багинский вылепит из тягучей массы фигурку дракона - символа 2024 года. Стекло - материал капризный, быстро остывает, поэтому работать нужно быстро.
"Нужно просчитывать вперед каждый ход, как шахматисты. И поэтому ты заранее знаешь, какую операцию будешь делать, причем максимально быстро", - поделился секретом работы Валерий Багинский.
Стеклянный дракон исключительно ручной работы
За смену получается не более двадцати стеклянных фигурок. Объемы большие, учитывая, что это исключительно ручная работа. Все тонкости профессии стеклодува Валерий Багинский постигал на протяжении десятилетий. Но даже такой опыт не позволяет укротить стекло в одиночку. В ассистентах обязательно еще три таких же опытных мастера.
Каждый знает свою работу, свою операцию. И если все делать вовремя, тогда получится изделие. Если замешкался, естественно, приходится выбрасывать.
Эксклюзивная коллекция стеклянных символов нового, 2024 года
Традиция создания новогодних сувениров на стеклозаводе насчитывает несколько лет. Есть фигурки, сделанные вручную, а есть и массовое производство, когда те же драконы выливаются в пресс-формах. Такая технология не менее сложная, подготовительные работы ведутся еще с весны.
Прежде чем стеклянные драконы попадут на реализацию, специалисты завода проводятбольшуюработу. Сначала над образами трудятся художники, затем к ним присоединяются мастера-стеклодувы со своими предложениями. В результате получается символ года.
Главный художник стеклозавода Сергей Шетик как раз и воплощал образ маленького дракона в трехмерной фигурке. Задача стояла не из легких - показать характер символа нового года.
Сначала мы изготавливаем, утверждаем рисунок на худсовете. Потом изготавливаем это в мягком материале, то есть пластилине. Просчитываем всю форму на выход, делаем гипсовый слепок. После этого самый тяжелый момент для нас - изготавливаем форму в металле.
Перспективные проекты - бренд стеклозавода
Новогодние стеклянные сувениры - это еще один этап в развитии предприятия. Новые перспективные проекты уже стали брендом стеклозавода. Здесь успешно работает единственное в Беларуси производство строительного утеплителя из стекловолокна. Продукция экспортно ориентированная, пользуется популярностью как в странах СНГ, так и в Евросоюзе. В ближайших планах - наладить линию штампованной стеклянной посуды.
Работает одна стекловаренная печь по производству стекловолокна и две стекловаренные печи по производству стекла, бесцветного стекла и хрусталя. Ассортиментный перечень насчитывает более 3 тыс. наименований. Приоритетной задачей нашего предприятия является формирование производственной программы исключительно под имеющийся портфель заказов.
Что же касается праздничной продукции, то художники предприятия приступили к разработке образов уже и на 2025 год. Его символом станет змея.
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