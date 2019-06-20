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Эксклюзивное интервью Игоря Крутого

Можно смело сказать, ровно сутки остаются до старта церемонии открытия II Европейских игр. Свидетелями этого грандиозного шоу на стадионе "Динамо" станет более 20 тысяч зрителей и, конечно, многомиллионная телеаудитория. И показать нам будет что. Над шоу работала международная творческая команда, большую часть которой составляли белорусы. Церемонию открытия курирует компания российского композитора Игоря Крутого. Накануне он прибыл в Минск. Вместе с белорусской творческой группой наводят последние штрихи предстоящего шоу. Народный артист России в эксклюзивном интервью нашему инфоканалу ответил на несколько вопросов (видео).

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