Эксклюзивное интервью министра по налогам и сборам Сергея Наливайко

На неделе в Беларуси сделаны очередные шаги по либерализации частной инициативы. На уровне руководителей предприятий, компаний, экономических ведомств и силовых структур состоялся диалог на тему "презумпции добросовестности". Ее рассмотрели с точки зрения взаимодействия государства и бизнеса, а значит, в контексте правоприменительной практики отдельных статей Налогового кодекса.



Речь идет об отмене 488-го указа "О лжепредпринимательстве" и некоторых уголовных статей относительно экономических нарушений. Под какой призмой рассматриваются дела и что в конечном итоге влияет на решение судей? Вопросы пока открыты. Ведь каждый случай в законе не пропишешь. Об этом и шла речь на заседании Совета по развитию предпринимательства.



О дискуссии и позиции госорганов и предпринимателей наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у министра по налогам и сборам Сергея Наливайко. Он активно участвовал в заседании Совета (видео).