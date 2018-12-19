ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Министр спорта: Родителям не надо бояться заключать договор с детскими спортивными школами

И эксклюзив Агентства теленовостей. Как заявил сегодня в интервью нашему каналу министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, родителям не надо бояться заключать договор с детскими школами. В большинстве случаев возмещать расходы за спортивные увлечения детей им не придется. А вот белорусские атлеты, которые захотят сменить спортивное гражданство, будут оплачивать затраты, которые страна понесла за весь период их подготовки. Министр также добавил: чтобы привлечь молодое поколение к спорту, прорабатывается вопрос бесплатных тренировок для школ на лучших спортивных объектах страны.
Сколько будут платить победителям II Европейских игр, и как оставить выпускников БГУФК в профессии.

Какие акценты были расставлены по итогам большого совещания у Президента - интервью министра спорта и туризма Сергея Ковальчука в это воскресенье в "Главном эфире".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все