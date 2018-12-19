Министр спорта: Родителям не надо бояться заключать договор с детскими спортивными школами

И эксклюзив Агентства теленовостей. Как заявил сегодня в интервью нашему каналу министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, родителям не надо бояться заключать договор с детскими школами. В большинстве случаев возмещать расходы за спортивные увлечения детей им не придется. А вот белорусские атлеты, которые захотят сменить спортивное гражданство, будут оплачивать затраты, которые страна понесла за весь период их подготовки. Министр также добавил: чтобы привлечь молодое поколение к спорту, прорабатывается вопрос бесплатных тренировок для школ на лучших спортивных объектах страны.

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