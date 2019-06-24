Эксклюзивное интервью посла Великобритании Фионы Гибб

Ярким событием ІІ Европейских игр стали дни британской культуры. Особенность нынешнего фестиваля - экологическая тематика. Интерактивные мастер-классы, образовательная, литературная и множество других тематических зон - мероприятие собрало множество спортсменов, болельщиков, музыкантов и дизайнеров.



Среди гостей и сама посол Великобритании. Фиона Гибб трижды была участницей Минского полумарафона, также ее можно увидеть на пробежке вдоль реки Свислочь. Об этом она рассказала в интервью нашей коллеге Марии Петрашко.