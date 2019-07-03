Эксклюзивное интервью правнучки маршала СССР Константина Рокоссовского

В рамках пресс-тура для российских журналистов в эти дни в Беларуси правнучка маршала СССР Константина Рокоссовского Ариадна! Войска 1-го Белорусского фронта в эти же дни 75 лет назад освобождали Беларусь. Операция "Багратион" проводилась под руководством Рокоссовского. Более того, Константин Рокоссовский - единственный в истории маршал двух стран: Советского Союза и Польши. И чтобы вы осознали весь символизм, спустя 75 лет правнучка легендарного маршала на этой же свободной земле! (видео)