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Эксклюзивное интервью президента Татарстана смотрите в "Главном эфире" в это воскресенье
Где в Беларуси мечтает побывать глава Татарстана? Что думает о совместной работе с нашей страной, и в чем Минск и Казань похожи? Рустам Минниханов ответил на вопросы Агентства теленовостей. Эксклюзивное интервью смотрите в программе "Главный эфир" в это воскресенье.
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