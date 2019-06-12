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Эксклюзивное интервью Рауля Гонсалеса смотрите в "Главном эфире"
Сегодня в Минске легенда мирового футбола. Нападающий мадридского "Реала" Рауль Гонсалес принял участие в международной конференции УЕФА по развитию массового футбола. Выступление испанца зал встретил аплодисментами. Это уже второй визит в Минск суперзвезды. В 2008 году он играл против БАТЭ. А сегодня уже тренер в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей подвел черту под своей карьерой. Как Рауль выбирал между карьерой ветеринара и футболиста, почему игроки обращаются к психологам после того, как покидают игру номер один, и чем запомнилась испанцу Беларусь? Эксклюзив с Раулем Гонсалесом в "Главном эфире" в воскресенье в 9 вечера.
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