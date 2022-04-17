Эксклюзивное интервью с английским политическим обозревателем Энтони Уэббером

Цены в ЕС действительно взлетели буквально на все -бензин, отопление, продукты. Страдают сельское хозяйство и промышленность. Свой собственный европейский урожай под вопросом из-за блокировки доставки по морю азотных и калийных удобрений. А из-за океана продолжают звучать указания: держать строй! Но тут уж и правда, самим бы выстоять. Не исключено, что той же Еврокомиссии вскоре придется переходить от санкционной политики к антикризисным мерам. Речь идет об элементарном выживании.



О последствиях антироссийских санкций для обычных европейцев и о роли Вашингтона, который толкает ЕС к катастрофе, в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал английский политический обозреватель Энтони Уэббер.



- Какой урон текущей мировой экономической ситуации наносят ограничения против России и Беларуси?



- Спасибо за вопрос. Если вы посмотрите на последствия санкций, я думаю, вся политика исходит от Соединенных Штатов, и формально другие страны, включая Великобританию, ей следуют. Когда власти вводили санкции, никто не подумал о последствиях для собственного народа либо их действительно не заботило, пострадают ли люди. Так, например, в Великобритании наблюдаются уже довольно серьезные последствия от санкций, в частности - массовый рост цен на топливо, прогнозируется очень быстрый рост стоимости жизни. В ближайшие пару месяцев, если продолжится конфликт в Украине и санкции против России, то стоимость жизни в Соединенном Королевстве может удвоиться, и многие люди, большинство населения, не смогут справиться с таким увеличением. Для людей наступят очень тяжелые дни.Еще проблема в том, что правительство Великобритании совершило чудовищную ошибку, проводя политику локдаунов, и, по сути, потратило более 400 млрд фунтов стерлингов, что в среднем равняется 15 тысячам фунтов стерлингов на семью. Денег на дальнейшую выдачу субсидий не осталось.

- А как санкции повлияли на жизнь простых европейцев и особенно британцев?

- Украина и Россия поставляют много удобрений, пшеничной муки, мяса и масла. Это одни из самых важных продуктов, в ближайшие три месяца негативное влияние будет ощущаться сильнее. Приведу пример: по словам одного британского сельскохозяйственного производителя, раньше на выращивание одного огурца требовалось 25 пенсов, а теперь понадобится 75 пенсов. Все это связано с проблемами с топливом. Я думаю, из-за этого страдают все. От топлива зависит работа поездов, автобусов, автомобилей, такси, грузоперевозок, этот фактор сказывается на стоимости вещей, продукции, материалов, стоимости энергии на предприятиях и офисах. Это не какой-то второстепенный, а однозначно главный фактор.

Так что, если бы Россия была поставщиком второстепенного продукта, то это не было бы проблемой, но мы говорим о продукции, которая влияет на весь мир, поэтому в будущем цены будут только расти. Я думаю, что ситуация в Великобритании и Западной Европе будет более ощутима примерно через 3 месяца, хотя она ощущается сейчас, но, к сожалению, Запад еще не пришел к пониманию проблемы. Пропаганда, которую выдают в Великобритании, гласит, что люди в России серьезно страдают, но реальность такова, что наша система страдает гораздо больше.



-Ударили ли санкции по репутации европейских властей?



- В Великобритании действительно сложная политическая ситуация. Обстановка складывается таким образом: так называемая оппозиция присоединилась к правительству в этой антироссийской истерии, и были приняты многие политические решения, которые, честно скажем, не отвечают интересам общественности. Люди устали от отсутствия надлежащей оппозиции, поэтому, я думаю, нас ждет политическая перестройка, потому что главным запросом на каком-то этапе будет требование помешать Великобритании участвовать в этом конфликте.