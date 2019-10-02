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В. Воронецкий: Граждане Беларуси получают больше всего шенгенских виз на 100 тыс населения среди стран СНГ и меньше всего отказов в их выдаче

Белорусский парламент принимает самое активное участие в реализации принципа добрососедства и многовекторности во внешней политике.

Об упрощении визового режима с ЕС, итогах саммита ЕАЭС в Ереване, сотрудничестве с Украиной наш коллега Анатолий Липецкий побеседовал с опытным дипломатом - председателем Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Валерием Воронецким (видео).

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