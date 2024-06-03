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Что рассказал главный тренер сборной Беларуси по футболу накануне матча с Россией - интервью смотрите в "Панораме"

Главный тренер сборной Беларуси по футболу уверен в грандиозной организации матча против России. 7 июня команда Беларуси примет статусного соперника на минском стадионе "Динамо" в рамках международного товарищеского матча. И в канун игры тренер белорусской сборной дал эксклюзивное интервью программе "Панорама".

Карлос Алос Феррер, главный тренер сборной Беларуси по футболу: В Беларуси очень хорошо. Я был приятно удивлен вашей страной, когда впервые попал сюда. И главное людьми, их характером и отношениям. И когда у меня кто-нибудь спрашивает про Беларусь - это вызывает у меня только позитивные эмоции.

Оргкомитет по подготовке матча 7 июня обещает за два часа до старта богатую культурно-развлекательную программу. Билеты уже в продаже. Уверены, что получится большой футбольный праздник.

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