Что рассказал главный тренер сборной Беларуси по футболу накануне матча с Россией - интервью смотрите в "Панораме"

Карлос Алос Феррер, главный тренер сборной Беларуси по футболу: В Беларуси очень хорошо. Я был приятно удивлен вашей страной, когда впервые попал сюда. И главное людьми, их характером и отношениям. И когда у меня кто-нибудь спрашивает про Беларусь - это вызывает у меня только позитивные эмоции.