Эксклюзивное интервью с главой Витебского облисполкома. Полная версия беседы завтра в "Главном эфире"

Казалось бы, очевидная догма, но именно визит Главы государства в Оршу на прошлой неделе показал - это понимают не все. Район, который должен был стать своеобразной выставкой достижений, продемонстрировал несколько иной подход отдельных руководителей. Теперь Орша и прилегающие территории в режиме "особого функционирования". Три десятка промышленных предприятий, тысячи работников - отныне все это на контроле Президента. Приоритетная задача - все-таки запустить экономический двигатель района - заводы. При этом важно не навредить людям, которые связали жизнь с родными местами.