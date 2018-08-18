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Эксклюзивное интервью с главой Витебского облисполкома. Полная версия беседы завтра в "Главном эфире"

Впрочем, порядок необходимо поддерживать всегда, а не только во время субботника.

Казалось бы, очевидная догма, но именно визит Главы государства в Оршу на прошлой неделе показал - это понимают не все. Район, который должен был стать своеобразной выставкой достижений, продемонстрировал несколько иной подход отдельных руководителей. Теперь Орша и прилегающие территории в режиме "особого функционирования". Три десятка промышленных предприятий, тысячи работников - отныне все это на контроле Президента. Приоритетная задача - все-таки запустить экономический двигатель района - заводы. При этом важно не навредить людям, которые связали жизнь с родными местами.

Решение ключевых проблем, и что значит режим "особого функционирования" для жителей Орши. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей рассказал глава Витебского облисполкома. Полную версию беседы смотрите завтра вечером в "Главном эфире".

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