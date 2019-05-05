3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Александр Попков: Главная задача - разработать новую концепцию закона о местном самоуправлении и обучить кадры
Сегодня в нашей стране насчитывается около 35 000 так называемых ТОСов - территориальных общественных самоуправлений. В их составе более 70 000 человек. Это неравнодушные граждане, которые выступают своего рода посредниками между властью и простыми людьми. И помогают в решении проблем, с которыми сталкиваются белорусы. Полномочий для принятия решений на местах у таких общественных формирований достаточно.
Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью "Главному эфиру"заместитель председателя Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания Беларуси. По словам Александра Попкова, сейчас главная задача не только разработать новую концепцию закона о местном самоуправлении, переняв лучший опыт у европейских стран, но и обучить кадры, которые непосредственно на местах, будь то небольшой районный центр, агрогородок или даже улица, способны коллективно принимать решения и выстраивать управление в своем населенном пункте так, как людям будет лучше.
При этом не только учитывая мнения каждого, но и опираясь на целостное и гармоничное развитие государства. Так каким же будет новый документ и что мы можем позаимствовать у Швеции? (видео)
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В мире
Все
Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай
США разрешили Киеву применение дальнобойных ракет - как мир на это реагирует
В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
В Кремле высказались о разрешении наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
Регионы
Все
Происшествия
Все