Александр Попков: Главная задача - разработать новую концепцию закона о местном самоуправлении и обучить кадры

Сегодня в нашей стране насчитывается около 35 000 так называемых ТОСов - территориальных общественных самоуправлений. В их составе более 70 000 человек. Это неравнодушные граждане, которые выступают своего рода посредниками между властью и простыми людьми. И помогают в решении проблем, с которыми сталкиваются белорусы. Полномочий для принятия решений на местах у таких общественных формирований достаточно.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью "Главному эфиру"заместитель председателя Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания Беларуси. По словам Александра Попкова, сейчас главная задача не только разработать новую концепцию закона о местном самоуправлении, переняв лучший опыт у европейских стран, но и обучить кадры, которые непосредственно на местах, будь то небольшой районный центр, агрогородок или даже улица, способны коллективно принимать решения и выстраивать управление в своем населенном пункте так, как людям будет лучше.