Эксклюзивное интервью Станислава Зася в проекте "Вопрос номер один" 15 января на "Беларусь 1"

О миротворческой роли ОДКБ, критике со стороны западных партнеров, как сегодня выглядит Казахстан, кому было выгодно раскачать страну, посеяв страх и хаос.

Агентство теленовостей готовит очередной выпуск проекта "Вопрос номер один". Генсек ОДКБ Станислав Зась только вернулся из Казахстана и дал нам эксклюзивное интервью. Можно ли говорить о попытке Запада "оторвать" Казахстан от России и других стран постсоветского пространства? Откуда такая жестокость, с которой действовали террористы? Кто они, эти якобы "мирные протестующие"? Как встречали наших миротворцев?