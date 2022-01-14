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Эксклюзивное интервью Станислава Зася в проекте "Вопрос номер один" 15 января на "Беларусь 1"
О миротворческой роли ОДКБ, критике со стороны западных партнеров, как сегодня выглядит Казахстан, кому было выгодно раскачать страну, посеяв страх и хаос.
Агентство теленовостей готовит очередной выпуск проекта "Вопрос номер один". Генсек ОДКБ Станислав Зась только вернулся из Казахстана и дал нам эксклюзивное интервью. Можно ли говорить о попытке Запада "оторвать" Казахстан от России и других стран постсоветского пространства? Откуда такая жестокость, с которой действовали террористы? Кто они, эти якобы "мирные протестующие"? Как встречали наших миротворцев?
Смотрите 15 января в 19:00на "Беларусь 1".
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