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Эксклюзивные экспонаты блокадного Ленинграда можно увидеть на выставке в Минске

Живая память поколений. В Национальной библиотеке Беларуси открылась выставка "Блокада. Карточки", посвященная 80-летию Победы. Посетители могут увидеть реальные продовольственные карточки, подлинные документы, фотографии, открытки. Все это расскажет о жизни блокадного Ленинграда и трудностях, через которые довелось пройти тем, кто сумел выжить. Представлены и эксклюзивные экспонаты от российского коллекционера Алексея Семенцова. Экспозиция организована по инициативе Фонда Алексея Талая и будет работать до 28 сентября.

председатель Белорусского союза блокадников на открытии выставки в МинскеЛенинграда Мария Ягодницына
Председатель Белорусского союза блокадников Ленинграда Мария Ягодницына на открытии выставки в Минске

"Я словно побывала рядом со своими родными и близкими, которых уже нет в живых. Тяжело было не только мне - всем было сложно. 900 дней и ночей без воды, без тепла, без света. И все же люди выжили", - вспоминает страшное время председатель Белорусского союза блокадников Ленинграда Мария Ягодницына.

На выставке представлены также издания блокадного Ленинграда: "Февральский дневник", "Ленинградская поэма", книги для детей, обучающие брошюры для педагогов. Каждый экспонат - свидетельство силы духа и символ духовной поддержки ленинградцев в годы войны.

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