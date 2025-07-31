Эксклюзивные экспонаты блокадного Ленинграда можно увидеть на выставке в Минске

Живая память поколений. В Национальной библиотеке Беларуси открылась выставка "Блокада. Карточки", посвященная 80-летию Победы. Посетители могут увидеть реальные продовольственные карточки, подлинные документы, фотографии, открытки. Все это расскажет о жизни блокадного Ленинграда и трудностях, через которые довелось пройти тем, кто сумел выжить. Представлены и эксклюзивные экспонаты от российского коллекционера Алексея Семенцова. Экспозиция организована по инициативе Фонда Алексея Талая и будет работать до 28 сентября.

Председатель Белорусского союза блокадников Ленинграда Мария Ягодницына на открытии выставки в Минске news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a936c840-31d5-4c72-a241-f475c81ae2c8/conversions/3731e2c6-e477-4a78-863b-881a70e4be30-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a936c840-31d5-4c72-a241-f475c81ae2c8/conversions/3731e2c6-e477-4a78-863b-881a70e4be30-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a936c840-31d5-4c72-a241-f475c81ae2c8/conversions/3731e2c6-e477-4a78-863b-881a70e4be30-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a936c840-31d5-4c72-a241-f475c81ae2c8/conversions/3731e2c6-e477-4a78-863b-881a70e4be30-xl-___webp_1920.webp 1920w Председатель Белорусского союза блокадников Ленинграда Мария Ягодницына на открытии выставки в Минске

"Я словно побывала рядом со своими родными и близкими, которых уже нет в живых. Тяжело было не только мне - всем было сложно. 900 дней и ночей без воды, без тепла, без света. И все же люди выжили", - вспоминает страшное время председатель Белорусского союза блокадников Ленинграда Мария Ягодницына.