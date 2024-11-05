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Эксклюзивные кадры и громкие заявления недели в рубрике "Время Первого"
Громкие заявления из кулуаров заседания Высшего госсовета Союзного государства и не только смотрите в рубрике "Время Первого".
По просьбе Александра Лукашенко Россия разместит на территории Беларуси ракетный комплекс "Орешник"!
Расскажем и о других громких заявлениях и инсайдах из кулуаров заседания Высшего госсовета Союзного государства и не только!
О чем было мини-совещание Лукашенко и Путина с премьер-министрами? Что попросила у Пула Первого Матвиенко через помощников? Все знают, но шифруются до последнего! О каких это гостях Дворца Независимости? "Время Первого" все покажет - смотрите в это воскресенье в "Главном эфире"!
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Эйсмонт об идее провести шоу "Время наших побед": Это целиком и полностью задумка Президента
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Итоги заседания Высшего государственного совета Союзного государства
Президент Беларуси подписал закон, который касается драгоценных металлов и драгоценных камней
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