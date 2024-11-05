Эксклюзивные кадры и громкие заявления недели в рубрике "Время Первого"

Громкие заявления из кулуаров заседания Высшего госсовета Союзного государства и не только смотрите в рубрике "Время Первого".

Расскажем и о других громких заявлениях и инсайдах из кулуаров заседания Высшего госсовета Союзного государства и не только!

О чем было мини-совещание Лукашенко и Путина с премьер-министрами? Что попросила у Пула Первого Матвиенко через помощников? Все знают, но шифруются до последнего! О каких это гостях Дворца Независимости? "Время Первого" все покажет - смотрите в это воскресенье в "Главном эфире"!