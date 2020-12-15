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Эксклюзивные документы и уникальные комментарии - в фильме АТН "Они убивали ангелов". Смотрите сегодня после «Панорамы»
Этот фильм не рекомендуется к просмотру детям до 16 лет, но он именно о маленьких белорусах, которые в годы войны оказались в самом эпицентре нацистской машины смерти под названием Освенцим.
Проект Агентства теленовостей "Они убивали ангелов" стал популярным в сети интернет и получил положительные отзывы среди телезрителей после показа на канале "Беларусь 1". И сегодня вечером сразу после "Панорамы" авторы проекта вновь вернутся к этой теме и расскажут о крупнейшем нацистском лагере и людях, которые прошли через ворота смерти.
Эксклюзивные документы о белорусах, которых целыми эшелонами отправляли на юг Польши, и уникальные комментарии тех, кто своими глазами видел, как сжигали людей.
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