Эксклюзивные факты о Конституции

Это не просто реквизит - это на самом деле мой личный альбом с детскими фотографиями, который в традициях начала 90-х клеили на картон. При этом здесь особо не прослеживается хронология - здесь мне 2, а это 5. Вот как раз с этим возрастом связан символизм. Мы фактически ровесницы с первой Конституцией. В 1994 году мне было 5, и я подумала, почему бы не рассказать о том, каким помнят начало 90-х дети и как жила простая белорусская семья, как она и общество в целом воспринимало те политические события, которые разворачивались после распада Советского Союза. Без этой атмосферы картина точно не была полной и понятной, зачем тогда принимали Конституцию и уж тем более вносили правки. Как раз об этом красноречиво говорят герои фильма.

Что было бы с нами, если бы мы вовремя не внесли изменения в нашу Конституцию, не выстроили нашу страну? Государства не было бы. Мы были бы похожи на наших соседей - прибалтийские недружественные страны - стояли на задних лапках и ждали, пока нам дадут какую-то косточку. Олег Буевич, председатель Новополоцкого городского Совета депутатов, член Конституционной комиссии

С приходом главы государства первое, на что он обратил внимание, это на наших аграрников. И начали в сельское хозяйство приходить инвестиции в виде удешевления удобрений, в виде дотаций на произведенный литр молока, килограмм мяса. Кроме этого, удешевление топлива и это было большим подспорьем для нас, аграрников, и при той нищете пошли такие инвестиции, и это побудило людей, люди поверили, в будущее поверили. Николай Радоман, председатель СПК "Агрокомбинат "Снов", член Конституционной комиссии

Это первоисточник. И люди, которые согласились рассказать в фильме про то время, для меня настоящая находка. Потому что, я 90-е, конечно, помню с позиции ребенка, и для меня непросто было погрузиться, разобраться и просто о сложном рассказать зрителю.

И вот правильно прозвучало: в советах извне мы не нуждаемся. Белорусы привыкли брать ситуацию в свои руки. Традицию "советоваться с народом" мы фактически закрепили с обретения суверенитета.

Да, этот принцип к нам пришел вместе с институтом президентства, который закреплен в Конституции 1994 года, и, конечно, обрел большую силу в 1996-м, когда мы получили сильную президентскую власть и двухпалатный парламент. Кстати, тогда президентский проект Конституции (а их было предложено людям два) поддержали 70,45 % граждан. Впрочем, белорусы всегда демонстрировали свою заинтересованность в общем будущем.

Явку на референдумах, которые были связаны с изменениями в Основной закон, стабильно выше 70 %, а по отдельно вынесенным вопросам практически доходила до 90 %.

Наверняка, работая над фильмом, удалось узнать и некие эксклюзивные факты о Конституции?

Первое и самое яркое, что нас отличает от других государств - Основной закон всегда писал народ, а правки неизменно диктовала сама жизнь. Ну а в целом есть еще несколько интересных особенностей.

Например то, что первую Конституцию писали 4 года - с 1990-го по 1994-й. Есть на то причины (все же камнем преткновения было нежелание Верховного совета делиться властью).

Конечно же, собирая основной закон, мы не просто заложили в него наши традиционные принципы, но и смотрели на соседей, чтобы внедрить лучшее с прицелом на демократию. Но в Латвии, Польше и Литве ее и тогда в помине не было - нашли в России, которая как раз накануне в 1993-м приняла Основной закон.

Интересно также, что экземпляр Конституции, принятой в 1994 году, сегодня хранится в Национальном архиве, где в специальном сейфе-хранилище поддерживается постоянная температура - +18 ºC.