Эксклюзивные фотоматериалы и исторические факты - в Гомеле заработала уникальная выставка под открытым небом

В честь праздника в Гомеле были открыты два мурала, посвященные Героям Советского Союза - Николаю Зебницкому, участнику оборонительных боев, одному из организаторов партизанского движения на территории Беларуси, и советскому военачальнику, почетному гражданину Гомеля Ивану Федюнинскому. Под его командованием 11-я армия участвовала в освобождении города.

Юлия Купреева, директор Музея истории города Гомеля