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Эксклюзивные фотоматериалы и исторические факты - в Гомеле заработала уникальная выставка под открытым небом

К дате освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков в областном центре заработала уникальная выставка под открытым небом. Более 40 полотен с эксклюзивными фотоматериалами и историческими фактами о Гомеле размещены на входной группе на территорию дворцово-паркового ансамбля. Экспозиция позволяет увидеть, как жил и менялся город последние 100 лет.

В честь праздника в Гомеле были открыты два мурала, посвященные Героям Советского Союза - Николаю Зебницкому, участнику оборонительных боев, одному из организаторов партизанского движения на территории Беларуси, и советскому военачальнику, почетному гражданину Гомеля Ивану Федюнинскому. Под его командованием 11-я армия участвовала в освобождении города.
Юлия Купреева, директор Музея истории города Гомеля

Сегодня памятный марафон продолжат акция "На пути к Победе", парад войск и ретротехники. А военно-исторический клуб покажет реконструкцию боя за освобождение Гомеля.

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