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О чем говорили в политических кулуарах и чем угощали делегатов, узнаем в рубрике "Время Первого" 28 апреля в "Главном эфире"

Основные тезисы, которые прозвучали 24 и 25 апреля народного вече, о чем говорили в политических кулуарах и чем угощали делегатов? А также неожиданные кадры и эксклюзивные комментарии из самой гущи событий. Еще больше подробностей о том, как проходило Всебелорусское народное собрание, можно будет узнать из нашей рубрики "Время Первого" завтра в "Главном эфире".

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