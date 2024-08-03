Эксклюзивные темы с первым госсекретарем Совета безопасности Беларуси Виктором Шейманом обсудим 4 августа в "Актуальном интервью"

5 августа важный юбилей для нашей истории - исполняется ровно 30 лет, как был создан Совет безопасности Беларуси.

5 августа исполняется 30 лет Совету безопасности Беларуси

Накануне юбилейной даты журналисты АТН пообщались с первым государственным секретарем этой структуры Виктором Шейманом. Он рассказал, как в 1994 году и далее выстраивалась работа в непростых условиях, сформировавшихся после развала Советского Союза, как создавались новые силовые структуры, боролись с преступностью и решали социально значимые вопросы. Ведь в те годы наша молодая республика столкнулась с тяжелейшей экономической ситуацией. На некоторых предприятиях зарплата не выплачивалась более полугода. А когда избранный первый Президент Александр Лукашенко пришел в хранилище Нацбанка, выяснилось, что золотой запас страны на тот момент составляет всего 5 кг золота.

В. Шейман: В 1997 г. из 42 представителей государств всего 2 человека выступили против расширения НАТО

Кроме того, Виктор Владимирович Шейман поделился воспоминаниями о мадридском саммите Североатлантического альянса 1997 года, когда решался вопрос о расширении НАТО на Восток. Всего 2 голоса тогда высказались против. Напомним, что, например, Украина тогда подписала хартию об особом партнерстве с НАТО. И сегодня мы видим, во что это в итоге вылилось.

Смотрите "Актуальное интервью" 4 августа в 20:40

Как вывозили из Беларуси ядерное оружие? Как шли переговоры с США? И другие эксклюзивные темы. Смотрите полную версию интервью с Виктором Шейманом 4 августа в 20:40.

Фильм "Совет безопасности Республики Беларусь. 30 лет в одной команде" - в эфире 5 августа