Эксклюзивный маршрут по новому корпусу Национального художественного музея в рубрике "Променад"

Музеи Минска переформатировали свои афиши. Буквально в каждой - предновогодние интерактивы и экспозиции. Центр современных искусств показывает "жизнь под снегом", рождественские чудеса происходят в Музее белорусской литературы, а в Доме-музее І съезда РСДРП традиционно разместили советские елочные игрушки. Но эпицентр арт-жизни сегодня - это новый корпус Национального художественного музея. Настоящее событие десятилетия, которое нельзя не заметить. В рубрике "Променад" разработали эксклюзивный маршрут по началу музейного квартала (видео).