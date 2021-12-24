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Эксклюзивный маршрут по новому корпусу Национального художественного музея в рубрике "Променад"
Музеи Минска переформатировали свои афиши. Буквально в каждой - предновогодние интерактивы и экспозиции. Центр современных искусств показывает "жизнь под снегом", рождественские чудеса происходят в Музее белорусской литературы, а в Доме-музее І съезда РСДРП традиционно разместили советские елочные игрушки. Но эпицентр арт-жизни сегодня - это новый корпус Национального художественного музея. Настоящее событие десятилетия, которое нельзя не заметить. В рубрике "Променад" разработали эксклюзивный маршрут по началу музейного квартала (видео).
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