Экскурс в историю самого молодого государственного праздника в Беларуси - Дня народного единства

По всей Беларуси День народного единства отметили красочно и громко! В каждом регионе этот праздник запомнится яркими и сильными эмоциями! И можно только представить, как трепетали сердца белорусов в этот день в том самом 1939 году.

Восстановление исторической справедливости в отношении белорусского народа. Именно так можно назвать то, что произошло тогда. Люди, проведя десятилетия под панским гнетом, вновь вернули право жить на своей земле, чтить и передавать новым поколениям белорусов свои традиции. И главное, самостоятельно выбирать путь для развития.

Но территориальные потери искалечили судьбы миллионов белорусов. Безжалостная политика полонизации кромсала основы: культуру, язык, образование. Грубая сегрегация пыталась стереть идентичность, целостность и самобытность.

Подробности у Алеси Высоцкой.

Очевидцев событий с каждым годом все меньше. Это дети, которые ощутили на себе весь этот ужас. Когда чувство, что ты второго и даже третьего сорта, тебе внушают со школьной скамьи. Кадры из фильма Агентства теленовостей "Рубеж. Разъединение". Он погружает нас в те события, раскрывает карты, причем в прямом смысле.





Это унижение - след в их сердцах. Медицина, врачи - удел богатых. И это не об этнических белорусах - работы для них в новом государстве не было. Больницы - роскошь.

Черная страница истории, когда судьбу народа решили без него самого. Это одно из самых ярких определений, которые сегодня дают исследователи тем самым роковым решениям 1921 года. Рижский мирный договор, последовавший за советско-польской войной, по живому разрезал белорусский народ, лишив в один момент права жить на земле своих предков. А ведь история помнит: альтернативы этим решениям были!

Никто не пустил не делегацию БССР, ни делегацию БНР, никаких белорусских представителей не было. И поэтому случилось то, что случилось. Случилось самое трагическое событие в истории нашей страны, потому что 18 марта 1921 года просто перечеркнуло территориальную и национальную целостность страны. Игорь Марзалюк, доктор исторических наук, профессор

Мирным для западных белорусов договор не был. Граница прошла по центру этнической Беларуси. Без малого 4 млн человеческих судеб. И почти половина белорусских земель. Росчерком пера оказались в юрисдикции польского государства. Свобода национального языка и религии, национальные школы. Все это оказалось для красного словца на документе.

Интересно, что этнических поляков к тому времени в новой Речи Посполитой оказалось всего 64 %. Белорусов считали национальным бесправным меньшинством.

Выкачать ресурсы из земли, держать как сырьевой придаток и рынок дешевой рабочей силы. Никто и не собирался здесь строить, скажем, предприятия. Вырубалась Беловежская пуща. Женщины могли работать разве что в обслуге, так называемые "пакаеуки". Мужчины - батрачить. Выживал тот, у кого была земля в наследстве или купленная на заработанные деньги в других странах.

Своего хлеба нам только до нового года хватало. Как говорят, на картошке кое-как до весны дотягивали. Остальное все зарабатывали, батрачили, в наймы ходили к панам. Федор Трутько, очевидец событий, житель д. Береза

Уничтожить самобытность земель, стереть язык и культуру, традиции - польские власти замысла не скрывали. Города и улицы получали новые названия. Книги, газеты на белорусском под запретом. За неповиновение - неминуемое наказание.

Люди боролись за право определять свою судьбу. Массовое национально-освободительное движение уверенно подымало голову. Неугодных бросали в тюрьмы, был создан и спецконцлагерь.

То, что Рижский договор провалился, политики понимали с первых лет его подписания. Процесс по возращению земель начался практически сразу. Минск и Москва вели переговоры. В 24-м и 26-м годах Беларуси вернули Витебскую, Могилевскую, Гомельскую губернии. К вопросу о Западной Беларуси вернутся лишь в 39-м. Когда в сентябре 39-го началась вторая мировая война и фашисты стали всем заправлять в Польше, а их правительство эмигрировало, Минск и Москва активизировали работу по воссоединению земель Западной Беларуси с БССР.

Утром 17 сентября 1939 года в Москве польский посол получил ноту с указанием причин освободительной операции.

Красная армия взяла под свою защиту земли Западной Беларуси и Западной Украины.

17 сентября 1939 года те самые почти 4 млн белорусов вновь стали людьми! А их земля - Родиной, а не "усходнімі крэсамі" поляков.

О силе единства и, пожалуй, главная премьера сентября от "Беларусьфильма" - драма "На другом берегу".

Зрители окрестили ее вакциной от исторической амнезии. Как боролись, как страдали, как любили. Боль народа, искусственно разорванного на части, на примерах отдельных судеб - все в этом фильме.





Эта лента в первую очередь учит не забывать корни, не забывать, кто мы есть, кто наши предки, какова наша земля. Я очень рада, что сегодня очень много молодежи собралось, это потрясающе, потому что как раз этот фундамент нужно закладывать как можно раньше. Зрители делятся впечатлениями о фильме "На другом берегу"

Так как эта тема обсуждалась на информационных классных часах. Я очень надеюсь, что дети проникнутся в эту тему. Зрители делятся впечатлениями о фильме "На другом берегу"

Нужно напомнить о том, что наш народ един. А если мы едины - мы непобедимы. Зрители делятся впечатлениями о фильме "На другом берегу"

День народного единства отметился яркими концертами, интересными встречами, диалоговыми площадками и добрыми делами по всей стране. 17 граней единства, "Беларусь адзізная!" Эти и другие патриотичные акции добавили красок празднику. Как и множество мероприятий самых разных направлений.

В едином душевном порыве, на волне драйва и спорта сотни участников объединил велопробег в столице.

Тем временем автопоезд "Беларусь. Молодежь. Созидание" собрал молодежь из Беларуси и России. Маршрут через все регионы страны. В проекте - знакомство с достопримечательностями и посещение знаковых исторических мест, встречи с ветеранами и памятные митинги.

В Гомеле открыли Аллею славы.

А в Минске - новый детский сад - с бассейном и компьютерной игровой, творческими студиями.

Дошкольное учреждение примет 230 малышей. Первые занятия начнутся уже на неделе. Презентовать важные объекты социальной инфраструктуры, как и к 7 ноября, становится традицией и ко Дню единства.

Например, новый объект здравоохранения рассчитан на 100 посещений в смену.

С учетом того, что в районе прогнозируют рост населения чуть ли не в двое, подарок очень долгожданный.