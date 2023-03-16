Экскурсии по заповедной дубраве организуют в Беловежской пуще 18 марта

В национальном парке "Беловежская пуща" в преддверии Международного дня лесов организуют познавательные экскурсии по экологической тропе "Заповедная дубрава", сообщает БелТА со ссылкой на нацпарке.

Экскурсии планируется организовать 18 марта в 12.00 и 15.00, на них будут присутствовать научные сотрудники национального парка.

Эколого-просветительская акция адресована всем, кому интересна тема сохранения леса и его уникального видового разнообразия.

Экологическая тропа "Заповедная дубрава" проходит через места произрастания занесенного в Красную книгу дуба скального. Этот вид, распространенный в основном в горах Средней Европы, в Беларуси встречается только на территории Беловежской пущи на площади около 1 тыс. га. Дуб скальный мало уступает по величине и долговечности дубу черешчатому. От своего собрата он отличается покрытой более мелкими трещинами корой, листьями с более длинным черешком и клиновидным основанием, а также желудями, сидящими на очень короткой плодоножке.

"Древостои со значительным участием дуба скального выделены в зону с наиболее строгим режимом охраны. Экологическая тропа позволяет познакомиться не только с насаждениями этой редкой древесной породы, но также и с другими фитоценозами лиственных и хвойных лесов пущи. Протяженность экологической тропы составляет около 2,5 км", - рассказали в научном отделе.

Вдоль тропы расположены объекты, связанные с историческим прошлым и освоением этого края. Посетители увидят место выжига поташа, охотничьи штанды, установленные в месте проведения охот высокопоставленных персон, пущанские родники. На пути встретятся интересные растительные объекты: воротничковые сосны, сосна-великан, дуб, ствол которого состоит из трех сросшихся деревьев. Возле водопоев обязательно будут следы пребывания диких кабанов, оленей, зубров, енотов. Старые деревья с дуплами дают надежное укрытие дятлам, серой неясыти, поползням.