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Экскурсии в Антарктиду и подводный мир предлагает столичный Центр океанографии
История шестого континента. Ровно 200 лет назад мореплаватели открыли Антарктиду. И сейчас там находятся белорусские полярники в 12-й экспедиции. Познакомиться с их работой, а также увидеть раритетные экспонаты можно и в Минске. В столице работает Центр океанографии. Там можно увидеть макеты подводных лодок, фотодокументы и личные вещи моряков. Также в центре есть робот, который работал в трех антарктических экспедициях. Он опускается на глубину до 300 метров и с помощью камеры изучает подводный мир. В центре можно познакомиться и с подводным миром. В аквариумах проживает около 250 видов живых обитателей. Это самые разные морские рыбки, аксолотль, гигантская каймановая и мягкотелая черепахи. А вскоре в центре появятся новые выставки - "Рыбы Беларуси" и "Микромир водоемов".
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