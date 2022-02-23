Экскурсия по Дворцу Независимости для военнослужащих состоялась в День защитников Отечества

Сегодня Дворец Независимости открыл свои двери для настоящих патриотов своей страны и защитников Отечества. На экскурсию прибыли военнослужащие 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады и учащиеся Военной академии. Приходили со своими семьями. Гостям рассказали, что дворец возвели за 30 месяцев вместо 58 запланированных. Удивила не только информация о сроках исполнения и величии здания, но и факт, что все это - ювелирная работа белорусских мастеров. Первых высоких гостей Дворец Независимости принял в октябре 2013 года. Действительно, здание - одно из самых молодых среди административных, но и самое знаменитое. Гостям представили зал, где состоялся 15-часовой саммит "нормандской четверки" по урегулированию украинского конфликта. Чем не возможность прикоснуться к истории - делать фото на память разрешено.



Илья Шалойко, курсант Военной академии Беларуси:

Для меня это большая честь - побывать в том месте, где главнокомандующий принимает какие-то определенные решения. Смотрим же новости, тут же происходили и события в 2015 году, хотелось посмотреть, узнать что-то большее. Юлия Стычинская, курсант Военной академии Беларуси:

Военная форма - это красота, уважение, это много взглядов. У меня брат военный, мы с ним учимся в Военной академии, и мы двойняшки, и мы всю жизнь вместе шли. Не менее знаменательный и Каминный зал - здесь глава государства проводит международные встречи и не раз отвечал на вопросы иностранных журналистов. С представителями СМИ Президент встречается и в универсальном зале, который напоминает амфитеатр. Не менее впечатляющий - зал для переговоров. Здесь и декоративная роспись, и мозаика, и венецианская штукатурка. И главное - дух торжества и патриотизма.



Юрий Артемьев, начальник 4-го курса общевойскового факультета Военной академии Беларуси:

Таких экскурсий нужно проводить побольше, чтобы больше людей могли видеть и как-то вдохновляться на дальнейшую службу. Нужно служить своей стране, находиться здесь и не покидать ее, и не вестись на провокации, которые к нам применяются со стороны оппозиции. Экскурсии по Дворцу Независимости стали традицией. Его залы открыты в установленное время по распоряжению главы государства.

