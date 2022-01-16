По страницам литературы реваншизма от белорусских авторов - в рубрике Тихомировой

Год 2022-й - исторической памяти - призывает нас бережно относиться к прошлому и не дать его сфальсифицировать и переписать. Увы, но насилие над историей идет по всем фронтам. Западные спонсоры под, казалось бы, благим предлогом помочь систематизировать историческое наследие пытались строить у нас "новую субъективность" руками белорусских интеллигентов, писателей, историков и так далее, в том числе бежавших за границу.

Под видом исторической литературы на полках наших магазинов и в интернете появляются книги, где, например, преступления нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной перекладываются на партизан. Мол, это они виноваты в сожженных деревнях и расстрелах мирного населения, потому как не покорились. Экскурсия по страницам литературы реваншизма от белорусских авторов - в авторской рубрике Екатерины Тихомировой.

Историю надо знать, чтобы не повторять ошибки. Причем пристального внимания и ученых-историков, и общества в целом требуют и предательство, и коллаборационизм. Но что делать, если эти самые предательство и коллаборационизм пытаются представить как героизм и истинный патриотизм?













Попалась в одном из магазинов вот такая занятная книжка. На обложке - "книга-сенсация". "Кто, как и зачем убил Вильгельма Кубе". Претендует на историческую, хотя сам автор - некто Олег Усачев - не историк, а публицист, собравший некие сведения из неких источников о гауляйтере Кубе, который в сентябре 1941-го прибыл в Минск с личными указаниями Гитлера навести здесь "истинно арийский порядок". Но в такой литературе он едва ли не защитник белорусов.

"Успешное сотрудничество Кубе с частью местного населения для решения стоящих перед ним экономических задач и практические действия по защите евреев..."

"Населению оккупированной Беларуси разрешили использовать старинные белорусские национальные символы..."

И, пожалуй, самое изысканное - в главе "Белорусские арийцы”.

"К малоизвестному виду деятельности Кубе можно отнести и его деятельность как историка и археолога..."

"Белорусы, выяснил гауляйтер, как и немцы, являются арийцами".

Впрочем, автор здесь не врет. Почти. Вильгельм Кубе действительно проявлял интерес к белорусским арийцам - он их создавал. Кубе использовал слабый белорусский национализм (ни в коей мере не сопоставимый, например, с национализмом украинским) и делал все для его идейного роста. И национал-социалистические лозунги о белорусской независимости под свастикой звучали под автоматные очереди. За два года правления Кубе были убиты более 400 тысяч белорусов, русских, евреев… Хотя фюреру было обещано уничтожение двух миллионов.

Канва таких националистов-авторов давно проторена. Соревнуются, пожалуй, лишь в том, кто изобретет наиболее изощренную ложь. В 2014-м с литовского книгопечатного станка вышла рецептура патриотизма от Михаила Пинчука. Опус, кстати, отказались публиковать белорусские издательства.













Вот только есть одно но: ни эсэсовцы, ни их пособники не присылали пригласительных билетов на свои кровавые оргии. А личные фрустрации таких вот авторов получают неплохое спонсорство и спрос на гастрольные туры у заграничных СМИ, тоже достаточно высокий.

Ели говорить научным языком, задача - стереть культурный код. Если народ лишить его истории, веры и корней, его дни сочтены. Это уже не народ, а биомасса. Значит, легко управляем, его можно ассимилировать, в том числе насильственно, и он исчезнет, освободив свои земли для чужаков. Под это верстаются целые программы. В качестве примера - открытая дискуссия в Минске. 2017 год. Тема: "Культурное наследие и современность: формирование новой субъектности". Новая субъектность в Беларуси по инструкциям Европейского института гражданского общества.

Добро пожаловать на общественные обсуждения проекта CHOICE, что в переводе с английского языка значит "культурное наследие как возможность для улучшения гражданского общества". Это региональный проект, координируемый АLDA, европейских ассоциаций местных демократий, который реализуется в 4-х странах "Восточного партнерства" - Армении, Беларуси, Молдове и Украине. Антонелла Валморбида, генеральный секретарь ALDA

ALDA - Европейская ассоциация местной демократии. Зарегистрирована во Франции. Работает "с НПО, выступающими в качестве пропагандистов надлежащего управления". Не у них в ЕС надлежащего, а в Армении, Беларуси, Молдове и Украине. А пир за счет стороны Европейской комиссии и других государственных и частных доноров. Что касается проекта CHOICE, он был реализован с участием белорусской интеллигенции, культурных деятелей и так далее. С целью переосмысления культурного и исторического наследия. ALDA - капля в море среди сеятелей в Беларуси сорняков гражданского общества. И только единичный пример.

Еще одна фальсификация, которая по праву может считаться фальсификацией века - историчность бело-красно-белого флага. Правда, до 1917-го его даже не существовало. Он не смог объединить белорусов в начале 20-го столетия, не смог и в 20-ых 21-го. Но самые страшные события, окончательно его дискредитировавшие, произошли в годы немецко-фашистской оккупации. Он задействовался всеми коллаборационистскими структурами и пронацистскими. БЧБ-символика стала, по сути, в один строй с нацистской.

Обыкновенный бело-красно-белый идентификатор белорусского народа, который как был еще в царские времена (еще берем ВКЛ и позднее), так и остался - все равно идентификатор бело-красно-белый. И в годы войны и коллаборации использовали его исключительно как идентификатор белорусских подразделений, белорусских властей и т. д. Украинская - украинский, польская - польский и т. д. Все уже миллион раз об этом говорили: все организации, которые выступили в крестовый поход против большевизма, использовали свою символику. Виктор Ляхор, геральдист

Это Виктор Ляхор - белорусский геральдист, обитающий в Польше. Автор красочных книг с символикой, нашивок, значков, формы всех мастей коллаборационизма белорусского, русского, украинского и им подобных, но с оговоркой: для него это истинный патриотизм. Смакующий каждую деталь каждого профашистского формирования. И пару слов о том, как мимикрируют в польской пропаганде вместе с так называемым историком-геральдистом.

Польша

- Ой, задали вы мне вопрос, я уже давно не вникал в эти… Клавдий Дуж-Душевский… В эти нюансы, этих романтиков…

- Да, вы это имеете в виду. Да? Хорошо, я понял… Можем ли мы...

На этом, в принципе, и достаточно. Обратите внимание, как спикеры обеляют флаг от нацистского прошлого - Дуж-Душевский, говорят, за него погиб в нацистском концлагере! Здесь поперхнулась даже "Википедия". Один нюанс: создатель БЧБ умер в Литве в 1959 году. Что касается самого флага и его запятнанного прошлого, мол, это дело рук пропагандистов, вы все врете, и вас там в 40-ых не было. Нас действительно не было. Но был 15-летний Гена Юшкевич, сын казненной минской подпольщицы, разведчик и "последний из группы Джек", тот, кто со своими товарищами возвращал войну туда, откуда она пришла, открывал путь советским войскам на Германию - на Кенигсберг.













Это был символ предателей - БЧБ-знамя. Понимаете? Убивали без флага, но все они носили повязки. Я помню, шнурки были у них на шапке БЧБ. То есть, это была отметка того, что ты принадлежишь к коллаборационистам. Это был их символ. Это было их знамя. Их как-то объединяло это знамя. Геннадий Юшкевич, ветеран Великой Отечественной войны, разведчик