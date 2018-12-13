Экскурсию и новогоднюю программу организовали для воспитанников детских домов

Почувствовать праздничное настроение и поколядовать в Музее Янки Купалы сегодня смогли воспитанники детских домов. Экскурсию и новогоднюю программу для них организовал Белорусский детский фонд. Благотворительная организация ежегодно организовывает акцию "Наши сердца - детям". А это новогодние встречи и представления, во время которых самым маленьким вручают подарки.