ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Экскурсию по Дворцу Независимости провели для ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС

В Беларуси работает специальная государственная программа. В число основных направлений по преодолению катастрофы входят социальная, радиационная защита, а также социально-экономическое развитие пострадавших регионов и научно-информационная поддержка населения.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все