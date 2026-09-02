Экспедиция "Дорога к святыням" стартует от минского Свято-Духова кафедрального собора

2 сентября из Минска в столицу Дня белорусской письменности - 2026 - город Костюковичи - отправляется традиционная научно-просветительская экспедиция "Дорога к святыням". Этот проект - непременная духовная составляющая праздника родного слова. Старт происходит в Свято-Духовом кафедральном соборе столицы.

В минском Кафедральном соборе проходит молебен, как благословение всем участникам научно-исследовательской экспедиции "Дорога к святыням". Участников сегодня собралось около трех десятков человек. Это представители творческой интеллигенции, люди культуры, наши ученые, литераторы и духовенство. И все они сейчас в молитве в храме.

Праздничный молебен возглавил Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Владыка передаст паломникам лампаду с Благодатным огнем от Гроба Господня и благословит главную реликвию просветительского шествия - чудотворную Загорье-Столовичскую икону Пресвятой Богородицы.

Как будет проходить экспедиция, расскажет руководитель международной научно-просветительской экспедиции "Дорога к святыням" Александр Лопата-Загорский (см. видео).