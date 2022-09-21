3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Экспедиция по местам сражений Великой Отечественной войны стартовала в Славгородском районе
"Сожский рубеж - 2022". Экспедиция по местам сражений Великой Отечественной войны стартовала в Славгородском районе. Поисковики устанавливают неизвестные ранее захоронения воинов, погибших в 1941-м, защищая Родину, у деревень Ректа, Поповка, Свенск. Здесь шли ожесточенные бои. Первый же день работы оказался удачным. Подняты останки бойцов Красной армии. Обнаружены фрагменты оружия и личные вещи.
Здесь по полю проходила траншея обороны 1941 года, и в одной из ячеек стрелковых найден миномет ротный 50-мм калибра, советский.
Павел Кончиков, руководитель поисковой группы "Днепровский рубеж": Маршрут самый наикратчайший до Москвы, и немцы любыми путями и силами пытались его отбить. Наши молодцы. Они фактически в течение месяца сдерживали немецкие войска. По всей протяженности - это сотни километров. Уже найден один медальон, портмоне и останки предположительно еще семи бойцов.
Поисковая экспедиция продолжается. Участники историко-патриотического клуба "Виккру", а также 52-го специализированного батальона Вооруженных Сил Беларуси рассчитывают установить еще немало мест захоронений.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов