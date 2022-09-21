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Экспедиция по местам сражений Великой Отечественной войны стартовала в Славгородском районе

"Сожский рубеж - 2022". Экспедиция по местам сражений Великой Отечественной войны стартовала в Славгородском районе. Поисковики устанавливают неизвестные ранее захоронения воинов, погибших в 1941-м, защищая Родину, у деревень Ректа, Поповка, Свенск. Здесь шли ожесточенные бои. Первый же день работы оказался удачным. Подняты останки бойцов Красной армии. Обнаружены фрагменты оружия и личные вещи.

Здесь по полю проходила траншея обороны 1941 года, и в одной из ячеек стрелковых найден миномет ротный 50-мм калибра, советский.

Павел Кончиков, руководитель поисковой группы "Днепровский рубеж": Маршрут самый наикратчайший до Москвы, и немцы любыми путями и силами пытались его отбить. Наши молодцы. Они фактически в течение месяца сдерживали немецкие войска. По всей протяженности - это сотни километров. Уже найден один медальон, портмоне и останки предположительно еще семи бойцов.

Поисковая экспедиция продолжается. Участники историко-патриотического клуба "Виккру", а также 52-го специализированного батальона Вооруженных Сил Беларуси рассчитывают установить еще немало мест захоронений.

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