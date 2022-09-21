Экспедиция по местам сражений Великой Отечественной войны стартовала в Славгородском районе

Павел Кончиков, руководитель поисковой группы "Днепровский рубеж": Маршрут самый наикратчайший до Москвы, и немцы любыми путями и силами пытались его отбить. Наши молодцы. Они фактически в течение месяца сдерживали немецкие войска. По всей протяженности - это сотни километров. Уже найден один медальон, портмоне и останки предположительно еще семи бойцов.