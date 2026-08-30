Экспериментальный проект по подготовке дошколят к переходу на новый уровень реализуют в Витебске. В 48-й школе под одной крышей объединены детский сад и начальная школа.

У будущих первоклассников есть возможность посещать подготовительные занятия вместе с родителями. Для гармоничного развития малышей есть все необходимое: современный бассейн, спортивные площадки, музыкальные классы, а также интерактивная сенсорная комната и лингафонный кабинет.

Илона Марченко, директор начальной школы № 48 г. Витебска:

"Дети, которые посещают дошкольный блок, потом плавно переходят в блок начальной школы. Все знакомое: они знают и помещение, и педагогов. Созданы отличные условия. Нравится детям, родителям, также нравится работать педагогам".

Начальная школа № 48 расположена в молодом густонаселенном районе Витебска. В 2026 году дорогу к знаниям здесь начнут более 120 первоклассников. Всего в северном регионе в новом учебном году впервые школьный звонок прозвенит для почти 9 тыс. детей.