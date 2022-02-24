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Экспериментальную технику оформления стен развивает художница из Беларуси

Свои цветы она "выращивает" не на клумбах, а на стенах. Художник Наталья Сидорова пишет картины обычной строительной смесью. В помощь акриловое золото, клей, краски и лак. Индивидуальная техника росписи стен напоминает итальянскую штукатурку. Кроме настенных картин автор увлекается пэчворком, вышивкой, рисованием и декорированием мебели. Секретами она поделилась с корреспондентом Ларисой Гулякевич (видео).

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