Экспериментальную технику оформления стен развивает художница из Беларуси

Свои цветы она "выращивает" не на клумбах, а на стенах. Художник Наталья Сидорова пишет картины обычной строительной смесью. В помощь акриловое золото, клей, краски и лак. Индивидуальная техника росписи стен напоминает итальянскую штукатурку. Кроме настенных картин автор увлекается пэчворком, вышивкой, рисованием и декорированием мебели. Секретами она поделилась с корреспондентом Ларисой Гулякевич (видео).