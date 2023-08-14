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Экспериментальные разработки белорусских ученых: 13 новых образцов и суперранний сорт озимого ячменя
5 млн 387 тыс. тонн зерна весит каравай-2023. Это с учетом рапса.
Зерновых и зернобобовых намолочено 4 млн 462 тыс. тонн. Завершается уборка озимого рапса. Обработано 326 тыс. гектаров. Сжато более 925 тыс. тонн. Что касается льна, убрано уже 83 % площадей. Это свыше 36 тыс. гектаров. Средняя урожайность зерновых по стране почти 34 ц/га.
Белорусские ученые в этом году вывели сорта зерновых с урожайностью до 100 ц/га. Главная особенность - устойчивость к изменениям климата и высокая урожайность. Реестр страны пополнился на 13 новых образцов сельскохозяйственных растений. На сортоиспытания передан суперранний сорт озимого ячменя, который можно будет убирать уже в июне, причем на одну неделю раньше используемых сейчас. Продолжаются эксперименты и с различными сортами зернобобовой группы: горохом, люпином, подсолнечником.
В Научно-практическом центре по земледелию также планируют заниматься селекцией в тепличных условиях. Новое оборудование позволит проводить инкрустирование семян. Это агротехнологический прием для нанесения на зерна защитных и питательных веществ.
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